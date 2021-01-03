رئاسة الأركان العامة تستعرض أعمال لجنة استيعاب القوى المساندة

عقد رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعاً مع اللجنة المشتركة لتنظيم وحصر واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة.

ونُوقش خلال الاجتماع أعمال اللجنة وما وصلت إليه من خلال متابعاتها للتوصيات الختامية لمخرجات ندوة تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة التي أقيمت في 23 – 24 سبتمبر 2020م.

وترأس رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماع اللجنة المشتركة (410) بشأن تنظيم واستيعاب القوات المساندة بمؤسسات الدولة، الذي انقعد اليوم الأحد، بمقر اللجنة طرابلس.

وفي الكلمة الافتتاحية، رحب رئيس اللجنة المكلف لواء عمر شعشوع بتشريف حضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وحرصه علي عمل اللجنة منذ تسلمه الرئاسة ومتابعته لأعمال اللجنة ومواصلة انعقادها في ظرف انتشار جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، وهو ما تسبب في تأخير بعض البرامج نتيجة الإجراءات الاحترازية التي خلفتها الجائحة، وفق قوله.

وتم تقديم عرض مفصل عن اجتماعات اللجنة طيلة فترة عملها وتواصلها مع مؤسسات الدولة المختلفة وما نتج عن أعمالها من تأسيس قاعدة بيانات خاصة لحصر القوات المساندة وفق استمارة أعدتها اللجنة وباشرت في توزيعها على محاور بإشراف من قِبل غرف العمليات المشتركة وفق ضوابط إدارية اتخذتها اللجنة العسكرية.

من جانبه أكد رئيس الأركان العامة في حديثه على أن الأولوية في كافة الجهود المبذولة ستكون الاهتمام بالأبطال في الجبهات ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، مؤكداً قدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز كافة التحديات والمعوقات، مشيراً إلى أن المرحلة لا تحتمل التقصير أو التهاون في تنفيذ المهام، بحسب ما نقلت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش التابع لحكومة الوفاق.

وأثنى رئيس الأركان العامة خلال الاجتماع على جهود المبدولة من أعضاء اللجنة المشتركة، مؤكدا على تذليل كافة الصعاب التي تواجه اللجنة في تنفيذ واجباتها على أكمل وجه برغم كل التحديات التي نواجهها سواء كان من العدوان على شرعية الدولة أو في ظل انتشار جائحة كورونا.