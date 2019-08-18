رئاسة الأركان العامة تُحمل قوات حفتر مسؤولية التنكيل بجثث شهدائها

أبدت رئاسة الأركان العامة أسفها الشديد جراء الأذى والألم الذي تعرض له الشهداء الذين تمّ استلام جثامينهم من قوات حفتر، على أيدي من احتجزوهم.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة في بيان أصدرته بخصوص الحادثة عن أسفها من أن تكون هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية صادرة عن أفراد ينتمون للشعب الليبي والإسلام، ويرتكبون هذه الفظائع تحت مسمى أنهم جيش وطني.

وطالبت رئاسة الأركان كافة الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام والمدعي العام العسكري مباشرة اختصاصاتهم في التحقيق وتقديم المجرمين إلى العدالة والتواصل مع الجهات القضائية الدولية المختصة من أجل إيقاف عمليات الإجرام الممنهجة التي تقوم بها قوات الكرامة منذ انطلاقها في 2014 م، مؤكدةً أن مشاهد التعذيب والتنكيل لم تتوقف وسجلت اعترافات لها على وسائل الإعلام وثقتها منظمات حقوقية محلية ودولية، وهذه الممارسات الإجرامية لا تختلف عمّا قام به تنظيم “داعش” ضد الأبرياء قبل القضاء عليه في مدينة سرت حسب وصف البيان.

وأدانت رئاسة الأركان العامة بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة والشنيعة المحرمة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت رئاسة الأركان العامة قيادات وآمري القوات المعتدية على العاصمة التي احتجزت واعتقلت هؤلاء الشهداء المسؤولية الكاملة على الأفعال المجرمة إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً، داعيةً كافة فئات وشرائح الشعب الليبي لإدانة هذه الجرائم وبشكل صريح حتى لا تلصق صفة الإرهاب والتعذيب بالمجتمع الليبي.