رئاسة الأركان تبحث سُبل تفعيل المؤسسة العسكرية بالمنطقة الجنوبية

التقى رئيس الأركان العامة بالجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد المهدي الشريف، الخميس، وفد من الاجتماعي لقبائل الطوارق.

وأفاد المركز الإعلامي بالمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، بأن الوفد ناقش خلال اللقاء عدد من القضايا الهامة التي تخص المنطقة الجنوبية و تفعيل المؤسسة العسكرية في الجنوب الليبي ودعم منطقة سبها العسكرية والكتائب والسرايا والغرف الأمنية وحرس الحدود التابعة للمنطقة.

وتم التطرق إلى ضرورة استكمال الإجراءات المالية والإدارية التي تخص عدد من أبناء الجنوب من حملة الرقم الإداري، وأيضا ضرورة دعم القوة المساندة التي تؤمن الحقول النفطية والإيفاء بالاستحقاقات المالية السابقة لهم واستكمال برنامج ضمهم بشكل رسمي للمؤسسة العسكرية الليبية.

وفي ختام اللقاء تقدم رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق بالشكر والثناء على الدور الذي يقوم به المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق ليبيا في حلحلة العديد من المشاكل التي تحدث في الجنوب بجهود اجتماعية ومساهمتهم أيضا في الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي من حقول نفطية و مشاريع تنموية في أماكن تواجدهم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العديد من اللقاءات التي يقوم بها الوفد لمتابعة عدد من المواضيع والقضايا التي تهم الجنوب.