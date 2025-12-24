رئاسة الأركان ووزارتي الدفاع والخارجية تنعي «الحداد» ومرافقيه

نعى أمين عام ومنتسبي مقر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ورفاقه، إثر الفاجعة التي ألمّت بالمؤسسة العسكرية.

وجاء في بيان الرئاسة أن المغفور لهم بإذن الله تعالى هم:

رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد

رئيس أركان القوات البرية الفريق الفيتوري غريبيل

مدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي

مستشار رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد العصاوي

المرافق الإعلامي الأستاذ محمد محجوب

وأضاف البيان أن الحادث يمثل خطباً جللاً ومصاباً عظيماً، مؤكداً أن الجميع يقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، مع الدعاء للراحلين بالرحمة والمغفرة ولأسرهم بالصبر والسلوان.

كما نعت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نفس القيادات، مؤكدة أن الراحلين كانوا مثالاً في الإخلاص والانضباط وخدمة الوطن، وأن المصاب جلل وخسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية وللوطن. وأكدت الوزارة تقديم أحر التعازي لأسر الضحايا وذويهم، داعية الله العلي القدير أن يشمل الراحلين برحمته وأن يجعل مقامهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

ونعّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رئيس الأركان العامة ورفاقه، مشيرة إلى أن الحادث وقع أثناء عودتهم من مهمة رسمية إلى الجمهورية التركية، وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن المغفور لهم قضوا أثناء أداء واجبهم الوطني، مقدمة أحر التعازي لأسر الضحايا ولرفاقهم في القوات المسلحة، مع الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان.

واختتمت الجهات الثلاث بيانها بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، مع التأكيد على وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها في مواجهة المصاب.