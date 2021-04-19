رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي فرصة لتفعيله

أعلن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أكدت خلال لقائه معها أمس الأحد “عزم الدولة الليبية اغتنام فرصة رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل الاتحاد بطريقة إيجابية”.
كما رحبت الوزيرة بمقترحات الأمين العام، معربة عن استعدادها للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول المغاربية.
وأكدت المنقوش أن تفعيل العمل المغاربي المشترك يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الليبية.
وفي الخامس من أبريل الجاري، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الطيب البكوش، أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي بالنسبة لدول المنطقة.
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يلتقي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التقى معالي الأمين العام لاتحاد المغرب…تم النشر بواسطة الطيب البكوش Taïeb Baccouche في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي التقى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أ.د…تم النشر بواسطة الطيب البكوش Taïeb Baccouche في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١
وفي وقت سابق، عبّر الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن “أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته”.
جاء ذلك خلال استقباله في طرابلس، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعاته مجددا.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أن المنفي أكد أن “ليبيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء وستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات”.
يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.
يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.
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