رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي فرصة لتفعيله

أعلن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أكدت خلال لقائه معها أمس الأحد “عزم الدولة الليبية اغتنام فرصة رئاسة ليبيا لاتحاد المغرب العربي من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل الاتحاد بطريقة إيجابية”.

كما رحبت الوزيرة بمقترحات الأمين العام، معربة عن استعدادها للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة والدول المغاربية.

وأكدت المنقوش أن تفعيل العمل المغاربي المشترك يعتبر من أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة الليبية.

وفي الخامس من أبريل الجاري، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الطيب البكوش، أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي بالنسبة لدول المنطقة.

الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يلتقي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التقى معالي الأمين العام لاتحاد المغرب… تم النشر بواسطة ‏الطيب البكوش Taïeb Baccouche‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي التقى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أ.د… تم النشر بواسطة ‏الطيب البكوش Taïeb Baccouche‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١

وفي وقت سابق، عبّر الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن “أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته”.

جاء ذلك خلال استقباله في طرابلس، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعاته مجددا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أن المنفي أكد أن “ليبيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء وستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات”.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.