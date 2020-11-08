رئيس أذربيجان: الآذان سيُرفع في مدينة شوشة مجددًا بعد منعه 28 عاما

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن علييف قوله، في خطاب للشعب الأذربيجاني، إن “الآذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منعه 28 عاما”.

وأوضح أن تحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني سيبقى يوما تاريخيا في سجل الجمهورية الأذربيجانية.

وتابع قائلا: “لمدينة شوشة مكانة خاصة في تاريخ أذربيجان، شوشة زينة منطقة القوقاز بالكامل وليس أذربيجان وحدها”.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن (قبل تحرير شوشة) و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.