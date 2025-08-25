رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا عمليات سرية بمناطق مختلفة من الشرق الأوسط

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن سلاح البحرية نفذ عمليات سرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط اعتبرها ضرورية للأمن القومي الإسرائيلي، وذلك خلال زيارته للقوات البحرية الإسرائيلية الأحد، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وقال زامير: “نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عمليات سرية كانت ضرورية لأمن البلاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، مضيفاً أن ما أظهره الجنود من دهاء وقوة فاجأ العدو وألحق به ضرراً بالغاً بقدراته.

وأكد أن القوات الإسرائيلية حققت الأهداف المرسومة للمرحلة الأولى من عملية “عربات جدعون”، مشيراً إلى أن العمليات الأخيرة ألقت ضرراً كبيراً بحركة “حماس” وساهمت في إنهاء التهديدات القادمة من الحدود، كما مهدت الظروف لإطلاق سراح الأسرى بفضل الضغط العسكري المستمر، مؤكداً استمرار الجيش في هذا المسار خلال المراحل المقبلة.

وأشار زامير إلى أن إسرائيل تخوض حالياً “حرباً متعددة الأبعاد” تشمل العمليات البرية والجوية والبحرية، وأن التهديدات التي تواجهها لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية، مما يفرض على الجيش التحرك خارج الحدود لإضعاف هذه التهديدات وإحباطها قبل تفاقمها.

وتأتي تصريحات رئيس الأركان بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، شملت القصر الرئاسي ومحطات لتوليد الكهرباء، في إطار ما وصفه الجيش الإسرائيلي بالجهود لتأمين مصالحه الإقليمية وفرض السيطرة على التهديدات المحتملة.