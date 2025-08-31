رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا هجمات في غزة ولبنان واليمن وسنواصل ملاحقة القادة والقادم أعظم

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، بأن الجيش “يعمل بشكل هجومي وبزمام المبادرة”، مؤكداً تحقيق “تفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت“.

وجاءت تصريحات زامير خلال تقييم ميداني للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث قال: “نحن نفاجئ، ونبادر، ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل”.

وأشار رئيس الأركان إلى تنفيذ غارة جوية استهدفت أحد أبرز قادة حركة “حماس” في قطاع غزة، قائلاً: “هاجمنا أمس أبو عبيدة، أحد أبرز قادة حماس”، دون أن يورد تفاصيل إضافية حول نتائج العملية.

وأضاف زامير: “القادم أعظم، معظم قادة حماس الذين يجلسون في الخارج، سنصل إليهم أيضا”، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن ولبنان وسوريا وجبهات أخرى.