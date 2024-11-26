رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد «يفوق الخيال»على إسرائيل

أعلن رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، أن “رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون أبعد من تصور تل أبيب”.

وقال باقري خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، إن “إيران لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك ضد أراضيها”.

وأوضح باقري أن “النظام الصهيوني يعيش في حالة يأس شديد هذه الأيام، في قطاع غزة وجنوب لبنان”.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، شدد باقري، على أنه “على الرغم من جرائمه ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحقيق أهدافه”.

كما أدان رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، “الدعم واسع النطاق الذي تقدمه أمريكا الإجرامية وحلفاؤها للنظام الصهيوني، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي، في ظل صمت مميت من قبل ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 26 أكتوبر الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية”.