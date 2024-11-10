رئيس الأركان السعودي يزور إيران و«رئيس الإمارات» في الكويت

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن “رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، يزور طهران اليوم الأحد، على رأس وفد عسكري رفيع”.

وبحسب الوكالة، فإن “الرويلي، سيلتقي في طهران، برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وسيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية”.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى باقري، “مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي”.

والشهر الماضي، أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدمیرال شهرام إیراني، “أن السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن “القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، والمملكة السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة”.

وأكد أن “وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة”. كما أوضح أن “كلا البلدين دعا بعضهما لزيارة موانئ الآخر”.

وكانت إيران استضافت مناورات “أيونز 2024” البحرية في يومي 18 و19 أكتوبر، وشاركت فيها السعودية بصفة مراقب.

محمد بن زايد في زيارة دولة إلى الكويت

بدأ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الأحد زيارة دولة إلى الكويت.

وتأتي الزيارة، التي تعد أرفع أنواع الزيارات الرسمية، بعد مثيلتها التي أجراها أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح لدولة الإمارات في 5 مارس الماضي.

وأكد سفير الإمارات في الكويت مطر النيادي، على أن “الزيارة تأتي في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين التي تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك”.

وقال النيادي: “زيارة الدولة لرئيس الإمارات إلى بلده الثاني الكويت تأتي تلبية لدعوة من أخيه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتؤكد تطور تلك العلاقات والروابط بشكل مستمر، وتستند إلى دعم قائدي البلدين”.

وشدد على أن “الزيارات واللقاءات والاتصالات بين المسؤولين في البلدين مستمرة، للتشاور والتنسيق على جميع المستويات وفي مختلف المجالات”.