رئيس الحكومة يجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة العراقيل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

وأوضح أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، أن المجلس تم تشكيله ولكن لم تسنح له الفرصة بالانخراط في ممارسة دوره بشكل فاعل.

وأضاف الأعضاء: “أننا لم نحظى بوزير دفاع يعطينا القوة اللازمة لنتقدم إلى الأمام”.

من جهته قال رئيس الحكومة: “جئت هنا للسماع منكم والتدارس معكم ولأدعمكم، والهدف هو إحقاق الحق ولن نكون دولة تظلم أبنائها، ولا تفرط في حق الدولة للظالمين”.