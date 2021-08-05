رئيس الحكومة يستعرض الصعوبات التي تُواجه عمل لجنة 5+5

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، بمقر ديوان وزارة الدفاع في طرابلس، عدداً من أعضاء لجنة 5+5، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وقدم رئيس الحكومة في مستهل اللقاء، الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، والذي ساهم في مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد بلادنا بشكل كامل، وفق قوله.

وأستمع رئيس الحكومة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل اللجنة في عدد من الملفات، والذي أعطى بها تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول اللازمة لها، وكذلك خطة اللجنة بعد استكمال فتح الطريق والخطوات المزمع تنفيذها من قبلهم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.