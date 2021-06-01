رئيس الحكومة يصل العاصمة الفرنسية باريس

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية باريسن قادماً من إيطاليا.

والتقى رئيس الحكومة، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، بالوزير جان إيف لودريان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا.

وناقش اللقاء التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد الدبيبة على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد، وفق قوله.