رئيس الحكومة يعقد جلسة عمل موسعة مع نظيره الأردني

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة عمّان، جلسة عمل موسعة.

وعُقدت الجلسة بحضور الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة، وعدد من وزراء الحكومة الأردنية.

وناقشت الجلسة ملف الديون القائمة المتراكمة على ليبيا في المجال الصحي التي لم يجري معالجتها وتسديدها منذ سنوات.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العليا الليبية الأردنية الثالث بالعاصمة طرابلس في الفترة القادمة، بعد توقفها عن الاجتماع منذ العام 2009، وتكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة لتحديد موعدا للجنة وجدول أعمالها.

وجرى خلال الجلسة التنسيق على إقامة معرض للمنتجات الأردنية في طرابلس، وعقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامش المعرض.

واتفق المجتمعون على قيام وزيري التعليم العالي والتقني بزيارة إلى المملكة الأردنية لبحث التعاون في مجال التعليم والتدريب، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”.