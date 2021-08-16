رئيس الحكومة يلتقي عددًا من مُهجري المنطقة الشرقية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عدد من مهجري المنطقة الشرقية، بحضور وزيري الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابوخزام، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وأمين عام مجلس الوزراء علي شلاك، وعدد من المختصين بإدارات مجلس الوزراء.

واستمع رئيس الحكومة للصعوبات والعراقيل التي تواجههم، والتي أعطى تعليماته بخصوصها لوزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان لتتم معالجة هذه الصعوبات، وخاصة ما يتعلق بالمرتبات المتوقفة لهذه الشريحة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما التقى رئيس الحكومة، في وقت لاحق، مع المتظاهرين من مهجري المنطقة الشرقية، أمام مبنى رئاسة الوزراء، الذين طالبوا بحقوقهم.