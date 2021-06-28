رئيس الحكومة يُجري مباحثات في المغرب

بَدَأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، حيث التقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ووزير الخارجية السيد ناصر بوريطة.

وبُحِثَ خلال اللقاءات العلاقات الليبية المغربية وسبل تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد رئيس الحكومة خلال لقاءاته على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه ليسهم في تحريك العلاقات المغاربية على جميع الأصعدة ولا سيّما الاقتصادية والتجارية والثقافية، كما عبر عن أمل ليبيا عقد قمة الاتحاد المغاربي في أقرب فرصة ممكنة.

وناقش الدبيبة والوفد المرافق له، مع الجانب المغربي ضرورة عقد اللجنة القنصلية المشتركة لتسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة وتفعيل النشاط السياحي بين البلدين، وكذلك عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة والتي لم تعقد منذ سنة 2009.

من جهته أكد الجانب المغربي ترحيبه، وتأكيده على الاستمرار في دعم الاشقاء الليبين في مسيرتهم نحو الاستقرار وتوطيد العلاقات الثنائية، وحلحلت الملفات العالقة بين البلدين خاصة وأنه لم تكن هناك أي زيارات بين الحكومتين منذ سنة 2013.