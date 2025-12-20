رئيس العراق يدعو لتشكيل حكومة شاملة.. كتائب «حزب الله» ترفض نزع سلاحها

دعا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل مختلف مكونات الشعب، وتساهم في ترسيخ مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار.

وقال رشيد خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني لإحياء ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم، إن الحكومة المقبلة يجب أن تقوم على مبدأ التمثيل العادل لكافة أطياف المجتمع العراقي، بما ينعكس إيجابًا على عملية بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها.

وأكد الرئيس العراقي أن ذكرى استشهاد الحكيم تمثل محطة مهمة لاستذكار نضاله ودوره الوطني والديني في مواجهة الدكتاتورية، مشددًا على أن تضحياته ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية.

وأضاف رشيد أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي الحفاظ على إرث الشهداء والعلماء والشخصيات الوطنية، ونقل قصص تضحياتهم وبطولاتهم للأجيال القادمة، مؤكدًا أن إحياء يوم الشهيد يعكس تقديرًا لتضحيات القوات الأمنية بمختلف صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة.

وأشار رشيد إلى أن العراق تجاوز مراحل صعبة اتسمت بالعنف والإرهاب وحقبة الاستبداد، ووصل إلى حالة من الأمن والاستقرار، داعيًا إلى تضافر الجهود للحفاظ على هذا المنجز وتعزيزه.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأحد الماضي المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب للدورة السادسة لعام 2025، بعد تدقيق شامل لعملية الاقتراع. وأكدت المحكمة استيفاء جميع المتطلبات الدستورية والقانونية، وغياب أي موانع تؤثر على صحتها، ما جعل قرار المصادقة باتًا وملزمًا للسلطات كافة وفق الدستور والقوانين النافذة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر 2025، وبلغت نسبة المشاركة أكثر من 56%، حيث تصدّر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النتائج، وجاء حزب “تقدّم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ثانيًا على مستوى بغداد، بينما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني نتائج محافظات أربيل ودهوك، واحتل المركز الأول في محافظة نينوى.

كتائب حزب الله العراقية ترفض نزع سلاحها وتربط أي تفاهم مع الحكومة بخروج القوات الأجنبية

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، اليوم السبت، رفضها القاطع لأي حديث عن نزع سلاحها أو حصر السلاح بيد الدولة، وربطت أي تفاهم مع الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، بما يشمل القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو والجيش التركي.

وأكدت الكتائب، في بيان، أن المقاومة حق مشروع، وأن سلاحها باقٍ بأيدي عناصرها، مشددة على أن أي نقاش حول التفاهم مع الحكومة لن يكون مطروحًا إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال، وضمان الاطمئنان على الشعب والمقدسات من التهديدات التي وصفتها بعصابات الجولاني والبيشمركة.

وأوضحت الكتائب أن تحقيق السيادة الكاملة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها تمثل مقدمات أساسية لأي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن موقفها يتوافق بشكل كامل مع هذا التوجه.

وانتقد البيان أي جهة تفكر في تسليم سلاحها قبل تحقيق السيادة الكاملة، واعتبر ذلك قرارًا شخصيًا، داعيًا إلى إعادة السلاح إلى مصدره بوصفه أمانة يجب إعادتها إلى أصحابها.

ويأتي هذا الموقف في ظل توترات إقليمية متصاعدة، إذ كانت كتائب حزب الله العراقية قد هددت، في منتصف شهر يونيو الماضي، باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في حال تدخل واشنطن في الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدة حينها أنها تراقب تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة عن كثب، وأن أي تدخل مباشر سيقابل باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية دون تردد.

ودعت الكتائب الحكومة العراقية وقوى الإطار التنسيقي، في بيانات سابقة، إلى اتخاذ موقف وصفته بالشجاع لمنع اتساع رقعة الحرب، عبر إغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية من البلاد، معتبرة وجودها التهديد الأوضح لأمن العراق واستقرار المنطقة.