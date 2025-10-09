تكالة يبحث مع «مفوضية المجتمع المدني» سبل دعم المنظمات

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي فرج الفزاني، مصحوبًا بعضو مجلس الإدارة صلاح الحصان، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس ومفوضية المجتمع المدني، وتفعيل آليات دعم منظمات ومؤسسات المجتمع المدني عبر إقامة برامج ثقافية تعزز حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية في ليبيا.

كما تم بحث إمكانية إصدار تشريع يضبط عمل منظمات المجتمع المدني، بما يضمن استقلاليتها ويحميها من التدخلات، ويعزز دورها في تحقيق التنمية والديمقراطية في البلاد.