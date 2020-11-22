رئيس الوزراء الإثيوبي يُمهل قوات تيغراي 72 ساعة للاستسلام

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم.

وقال في تغريدة مخاطبا قوات الإقليم: “ندعوكم للاستسلام سلميا خلال 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم وصلتم إلى نقطة اللاعودة”.

Dear fellow Ethiopians, pic.twitter.com/3H9XXSiFM7 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 22, 2020

يأتي ذلك في حين، قال متحدث عسكري في وقت سابق من اليوم إن الجيش الإثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون بالدبابات وقد يلجأ إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وحث المدنيين على حماية أنفسهم.

من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالي، إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات.

ونجحت القوات الاتحادية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي عاصمة الإقليم، وهي مدينة جبلية يقطنها نحو 500 ألف شخص ويتمركز فيها المتمردون.

وأودت الحرب بحياة المئات، ودفعت أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل إريتريا.