رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن نزع السلاح طالما التحالف الدولي موجود

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إنه لا يمكن للعراق نزع سلاح الفصائل المسلحة بشكل فعّال طالما أن وجود التحالف الدولي لا يزال مستمراً في البلاد.

وأضاف أن بعض الفصائل تعتبر هذا الوجود نوعاً من الاحتلال، مشيراً إلى أن التهديد الذي فرض وجود التحالف قد تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

السوداني أوضح في تصريحاته أن العراق لا يرى ضرورة لاستمرار وجود 86 دولة في التحالف الدولي ضد “داعش”، قائلاً: “لا داعي لوجود 86 دولة داخل التحالف هنا”، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت في التحالف منذ عام 2014.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج المخطط له يتضمن انتهاء مهمة التحالف في العراق بحلول سبتمبر 2026، وبعد ذلك سيتحول التعاون إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق ودول التحالف، مع التأكيد على “هيمنة الدولة على السلاح” كطلب رئيسي بعد انتهاء مبررات وجود التحالف في العراق.

في السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تفويض القوات الجوية العراقية بتنفيذ ضربات جوية مستقلة بعد اجتيازها تدريبات مكثفة استمرت ثمانية أسابيع.

وذكرت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي أن القوات العراقية أظهرت قدرة عالية في دقة الاستهداف بنسبة 100% باستخدام طائرات “إف-16” و”أس-208″، ما يُعد إنجازاً مهماً في استعدادها لقيادة العمليات الجوية بشكل مستقل.

ويعد هذا التطور جزءاً من عملية التحول التدريجي للعراق نحو دور قيادي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي، حيث تم إعلان جاهزية القوات العراقية لإدارة عملياتها الهجومية دون الحاجة إلى دعم مباشر من القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي.

يُذكر أن الاتفاق بين بغداد وواشنطن في أواخر سبتمبر 2024، حدد نهاية عام 2026 موعداً رسمياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وقد شهدت الأشهر الماضية انسحاب بعض الأرتال العسكرية الأمريكية من قواعد في العراق، وهو ما اعتُبر بداية عملية “الانسحاب” الفعلي، في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة لهذا الانسحاب التدريجي.

هذا التوقيت يتزامن مع تزايد الدعوات من الفصائل المسلحة العراقية إلى إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، خاصة بعد تراجع تهديد “داعش” بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.