رئيس الوزراء اللبناني.. حكومته لن تعرقل موازنة 2020

حكومة حسان دياب لم تعرقل الموازنة التي أعدتها حكومة سعد الحريري [سبوتنيك]

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الاثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر

وكان دياب يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020.

وأكد دياب أن لبنان في وضع استثنائي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة لن تعرقل الموازنة العامة التي أعدتها الحكومة السابقة (حكومة سعد الحريري).

من جهتها، سجلت كتلة المستقبل ملاحظاتها حول قانونية انعقاد جلسة البرلمان، واعتبرت أنها غير دستورية، حيث أن حكومة دياب لم تنل بعد ثقة البرلمان للمشاركة في جلسة تشريعية.

وأفاد مراسلنا في بيروت، بأن كتلة المستقبل النيابية، التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تساجلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن الظرف استثنائي ويحق لمجلس النواب الانعقاد والتشريع.

وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي، لكنها لم تحصل على ثقة البرلمان بعد.

يأتي ذلك، في وقت نظم متظاهرون لبنانيون فعاليات احتجاجية لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان، وتصادموا مع قوات الأمن اللبنانية عند مداخل وسط بيروت، حيث أقام الجيش حواجز إسمنتية لمنع وصولهم إلى مبنى البرلمان، ما أسفر عن وقوع جرحى.