رئيس الوزراء المصري: نتابع تنفيذ المشروعات المشتركة في ليبيا

عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لقاءً مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر، والوفد المرافق له، لبحث آفاق توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل المدن الليبيةً

وخلال اللقاء، أكد مدبولي حرص الحكومة المصرية على متابعة سير المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات التنموية داخل ليبيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدينً

كما أعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين، بما ينعكس على جهود التنمية في ليبياً

من جانبه، عبّر بلقاسم خليفة حفتر عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى دور مصر في دعم استقرار ليبيا، ومقدمًا شكره لقيادة الدولة المصرية وحكومتها وشعبهاً

وأشاد حفتر بدور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية داخل ليبيا، موضحًا أنها أسهمت في إنجاز أعمال واسعة شملت قطاعات متعددة، خصوصًا مشروعات الطرق والبنية التحتيةً

وأشار إلى أن هناك توجهًا لتوسيع التعاقدات مع شركات مصرية في مجالات الإسكان العام وغيرها من القطاعات، مع الإشادة بالنموذج التنموي في مدينة درنة التي انتقلت من حالة دمار إلى مدينة تشهد إعادة إعمار شاملة وبنية تحتية متكاملةً

وفي السياق نفسه، أكد مدبولي أن الشركات المصرية تمتلك خبرات تراكمية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مع استعدادها للمشاركة في مزيد من المشاريع داخل ليبياً

كما جرى خلال اللقاء استعراض مشروعات إعادة الإعمار الجارية في خمس مدن ليبية، تشمل البنية الأساسية وعددًا من القطاعات الحيوية، بتنفيذ شركات مصريةً

وأكد حفتر أن نسب الإنجاز في هذه المشروعات تعكس كفاءة الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن المواطن الليبي يستفيد مباشرة من هذه الجهود بعد سنوات من التحدياتً