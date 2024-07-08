رئيس الوزراء الهندي يزور موسكو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، أنه “توجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وذلك في أول زيارة له إلى خارج البلاد بعد فوزه بالانتخابات وتشكيل الحكومة.

وقال مودي، “إنه متوجه إلى موسكو للقاء صديقه الرئيس الروسي”، مشيرا “إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة”.

هذا “ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي، يوم الثلاثاء الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في الساحة الحمراء، ويزور جناح عملاق الطاقة النووية الروسي “روساتوم” في معرض “نجاحات الاقتصاد الوطني” في موسكو، وسيعقب ذلك حوار بين زعيمي البلدين بصيغة مصغرة، قبل مباحثات موسعة سيترأساها”، وفق وسائل إعلام روسية.