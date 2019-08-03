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رئيس تونس المؤقت يُمدد حالة الطوارئ على كافة أراضي البلاد

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 أغسطس 2019 - 13:59
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فرضت الحالة لأول مرة لمدة 30 يوماً، ومددت لعدة مرات، كان آخرها في يوليو الماضي. [إنترنت]

كشف مكتب الرئاسة التونسية أن الرئيس المؤقت محمد الناصر وقع مرسوماً الجمعة، يقضي بتمديد “حالة الطوارئ” في البلاد لشهر واحد.

حيث جاء في بيان للمكتب على صفحته في فيسبوك:

“أتخذ رئيس البلاد قراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد اعتباراً من الرابع من أغسطس الجاري ولغاية الثاني من شهر سبتمبر المقبل لعام 2019”.

هذا وفرضت حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر عام 2015، عقب هجوم إرهابي وقع بالقرب من وزارة الداخلية والسياحة، استهدف فيه مسلحون أعلنوا ولاءهم لتنظيم “داعش”، حافلة تقل عدداً من حراس الرئيس، أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 20 آخرين.

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وفرضت الحالة لأول مرة لمدة 30 يوماً، ومددت لعدة مرات، كان آخرها في يوليو الماضي.

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