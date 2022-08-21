رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي يصل القاهرة في زيارة مفاجئة

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار توجه إلى القاهرة في زيارة مفاجئة.

يأتي ذلك في حين، وصل رئيس الإمارات محمد بن زايد، اليوم الأحد، مصر في زيارة غير معلنة، وعقد مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت هيئة البث، إن زيارة بار تأتي في محاولة جهاز “الشاباك” لتهدئة الأزمة مع القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس جهاز الشاباك سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته لإسرائيل احتجاجا على تنصل تل أبيب لتفاهمات متعلقة بوقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في غزة.

يُشار إلى أن اتفاق وقف النار جرى بوساطة وضمانات مصرية ونص على وقف شامل ومتبادل للنار، على أن تلتزم مصر بجهود الإفراج عن الأسير خليل عواودة وعلاجه، والإفراج عن الأسير والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترا بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق.

ومددت السلطات الإسرائيلية اليوم الاحد، اعتقال السعدي لمدة 5 أيام إضافية، في حين ماتزال تعتقل الأسير عووادة رغم تجميد الاعتقال الاداري بحقة.