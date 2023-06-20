رئيس الحكومة الليبية يدعو البعثة الأممية لجمع الفرقاء الليبيين

دعا رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، البعثة الأممية والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إلى بذل المزيد من الجهد من أجل جمع كل الفرقاء الليبيين، حول تشكيل حكومة واحدة تُشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، رحب من خلالها بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال حماد إن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الانقسام المؤسساتي الذي يدفع ثمنه المواطن قبل الجميع ويزيد من معاناته.

وحث رئيس الحكومة الليبية جميع الأطراف على تقديم التنازلات لأجل مصلحة البلاد والأجيال القادمة.