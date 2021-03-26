رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُعزي مصر في ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:29 | آخر تحديث: 26 مارس 2021 - 22:23 نُشر: الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:29
ليبيا
تويتر
"الدبيبة" يُعزي الشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين

عبر رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن خالص التعازي للشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج خلّف قتلى ومصابون.

وقال الدبيبة”في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص”.

وأضاف: “يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد”.

وأسفر حادث التصادم بين قطارين في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 شخصا وإصابة و108 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.

آخر تحديث: 26 مارس 2021 - 22:23
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