رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُعزي مصر في ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج

عبر رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن خالص التعازي للشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج خلّف قتلى ومصابون.

وقال الدبيبة”في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص”.

وأضاف: “يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد”.

مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص.

يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 26, 2021

وأسفر حادث التصادم بين قطارين في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 شخصا وإصابة و108 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.