رئيس ديوان المحاسبة يزور فرع زليتن ويؤكد ترسيخ مبادئ الشفافية

قام رئيس ديوان المحاسبة بزيارة ميدانية إلى مبنى فرع الديوان بمدينة زليتن، رافقه خلالها عدد من مديري الإدارات بالديوان، وأعضاء المجلس البلدي زليتن، إلى جانب مدير وموظفي الفرع.

وجاءت هذه الزيارة على هامش الاجتماع الثاني لمديري فروع ديوان المحاسبة المنعقد بمدينة زليتن، في إطار متابعة سير العمل بالفرع بالمبنى الجديد، الذي صُمم وفق الهوية الديوانية المميزة، بما يوفّر بيئة عمل ملائمة تعزز من كفاءة الأداء الرقابي وتسهم في حفظ المال العام.

وأكد رئيس الديوان خلال الزيارة على أهمية تفعيل دور الفروع في متابعة أوجه الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يضمن أداءً رقابيًا أكثر فاعلية ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.