رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»

عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهنى، اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب جمعه مع مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتور محمد ماضي، ونائب المدير طارق اكويري، إلى جانب رئيس المؤتمر العلمي الثالث للمركز، خالد جابر، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبدالله الطبال.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمركز بنغازي الطبي، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العلمي الثالث المزمع عقده في 22 يونيو الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة لأداء قطاع الصحة، والتأكيد على دعم تطوير الخدمات الصحية في المنطقة.

ومركز بنغازي الطبي هو أكبر مستشفى في مدينة بنغازي، ليبيا، ويُعد من أبرز المراكز الطبية في البلاد، تأسس المركز في السبعينيات من القرن العشرين، ولكن استكماله تأجل حتى بداية عام 2006. في عام 2007، تعهدت جمهورية فرنسا والاتحاد الأوروبي بتجهيزه واستكماله وإدارته، بهدف تحويله إلى مركز متميز على المستوى الإقليمي وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة. تم افتتاح المرحلة الأولى من المركز في مارس 2009.

ويُعرف المركز أيضًا بـ “مستشفى 1200 سرير”، ويضم مجموعة واسعة من الأقسام الطبية والتشخيصية. يشمل ذلك قسم الجراحة الذي يضم وحدات للجراحة العامة، جراحة الثدي، الغدد الصماء، التجميل، والأوعية الدموية، كما يضم قسم الباطنة الذي يشمل تخصصات مثل القلب، الجهاز الهضمي، الروماتيزم، الجهاز التنفسي، الأورام، وأمراض الدم. ويحتوي أيضًا على قسم النساء والتوليد، بالإضافة إلى أقسام تشخيصية مثل المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي، الأشعة، التصوير الطبي، الطب النووي، وزراعة الأعضاء. يضم المركز أيضًا 24 غرفة عمليات جراحية ومجموعة من الوحدات التعليمية والتدريبية.

ويُعتبر مركز بنغازي الطبي مرجعًا لتطوير التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، ويقدم خدمات طبية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، ويتميز المركز بوجود كوادر طبية مؤهلة ومعدات طبية حديثة، مما يسهم في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.