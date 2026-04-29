رئيس مالي: الوضع تحت السيطرة والعمليات مستمرة ضد المسلحين

أعلن الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي أسيمي غويتا أن السلطات تمكنت من فرض السيطرة على الوضع الميداني في البلاد، عقب الهجمات المسلحة المتزامنة التي استهدفت مواقع عسكرية وأمنية في عدد من المدن منذ 25 أبريل.

وقال غويتا في خطاب متلفز عبر التلفزيون الرسمي ORTM، إن الهجمات التي طالت العاصمة باماكو ومدن كاتي وكونا وموبتي وغاو وكيدال، شكلت “لحظة بالغة الخطورة”، مؤكدًا أنها نُفذت بطريقة منسقة ومخططة بهدف إثارة الفوضى في البلاد.

وأوضح أن التدخل السريع للقوات المسلحة وقوات الأمن أدى إلى توجيه ضربة قوية للمسلحين، مع إحباط جزء كبير من المخطط وتحقيق خسائر في صفوف المهاجمين، بفضل ما وصفه برباطة جأش القوات على الأرض واستمرار السيطرة على خطوط القيادة العسكرية.

وشدد الرئيس المالي على أن العمليات الأمنية والعسكرية ستتواصل حتى القضاء الكامل على الجماعات المسلحة واستعادة الأمن بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الجاهزية الميدانية.

وتأتي هذه التطورات بعد هجمات منسقة شهدتها مالي خلال الأيام الماضية، تخللتها اشتباكات عنيفة وإطلاق نار وانفجارات في مواقع متفرقة، من بينها معسكر كاتي الاستراتيجي ومحيط مطار موديبو كيتا في باماكو، إضافة إلى مناطق في كيدال وغاو وسيغو، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد نفذت الهجمات جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، من بينها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و“جبهة تحرير أزواد”، التي تنشط في مناطق شمال ووسط البلاد.

وفي خطابه، أشاد غويتا بدور كونفدرالية دول الساحل التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، معتبرًا أنها تسهم في تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين، مع التركيز على الدعم الروسي في المجالين العسكري والأمني، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الجيش المالي.

ودعا الرئيس المالي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض الأمن وملاحقة الجماعات المسلحة في مختلف المناطق.

وتشهد مالي منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات متشددة، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات عسكرية متكررة بدعم إقليمي ودولي بهدف استعادة السيطرة على المناطق المتأثرة بالنزاع.