أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، زيارة، إلى مدينة المرج، التقى خلالها رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ولفيف من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة ورجال القضاء.

وخلال اللقاء اطلع “على سير أعمال مشاريع إعادة الإعمار في المدينة، حاثاً على ضرورة استكمال المقرات الخاصة بالقضاء والمقرات الخدمية، وتوفير كافة احتياجاتها في أسرع وقت”.

وعقب اللقاء تجول صالح، بالمدينة للاطلاع على “سير العمل في المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها ضمن خطة إعادة إعمار المدينة”.

وتهدف هذه المشاريع “إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين في المرج، فيما أبدى المسؤولون ارتياحهم من نسب الإنجاز المتحققة حتى الآن”.

وفي ختام الزيارة، تم تكريم رئيس مجلس النواب نظيراً لجهوده في حلحلة الأزمة الليبية.

فخامة رئيس مجلس النواب يجري زيارة تفقدية لمدينة المرج المرج | 10 ديسمبر 2024 أجرى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤