رئيس وزراء إسرائيلي ينشر صورة تجمعه بـ«محمد السادس» قبل 42 عاما

عين ليبيا | نُشر: السبت، 12 ديسمبر 2020 - 13:56 | آخر تحديث: 12 ديسمبر 2020 - 15:31 نُشر: السبت، 12 ديسمبر 2020 - 13:56
دولي
غيتي
أكد باراك أنه أحضر هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات وكانت صناعة إسرائيلية

إيهود باراك، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني الأسبق، نشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، قبل 42 عاما.

وذكر باراك في تغريدة جديدة في حسابه على “تويتر”، أمس الجمعة، أنه التقى بالعاهل المغربي قبل 42 عاما في قصر والده الراحل، الملك الحسن الـ2، حيث كان الملك محمد السادس في 15 من عمره.

وأكد باراك أنه أحضر، حينئذ، هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات، وكانت صناعة صهيونية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الخميس، عن توصل المغرب والاحتلال الصهيوني إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب 4 دولة عربية تنحي جانبا معاداة للكيان الصهيوني خلال الأشهر الـ4 الماضية.

آخر تحديث: 12 ديسمبر 2020 - 15:31
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