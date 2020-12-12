رئيس وزراء إسرائيلي ينشر صورة تجمعه بـ«محمد السادس» قبل 42 عاما

إيهود باراك، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني الأسبق، نشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، قبل 42 عاما.

وذكر باراك في تغريدة جديدة في حسابه على “تويتر”، أمس الجمعة، أنه التقى بالعاهل المغربي قبل 42 عاما في قصر والده الراحل، الملك الحسن الـ2، حيث كان الملك محمد السادس في 15 من عمره.



وأكد باراك أنه أحضر، حينئذ، هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات، وكانت صناعة صهيونية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، الخميس، عن توصل المغرب والاحتلال الصهيوني إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب 4 دولة عربية تنحي جانبا معاداة للكيان الصهيوني خلال الأشهر الـ4 الماضية.

את מלך מרוקו פגשתי לפני 42 שנה בארמונו של אביו, המלך חסן השני. הוא היה אז נער בן 15.

לסיפור המלא: https://t.co/QMidzV5yIg



ברכות לכל מי שנטל חלק בנרמול היחסים עם מרוקו. גם לנתניהו.

מי יתן ותהא זו תחילת הדרך להשלמה רחבה של ישראל עם שכניה.



חג חנוכה שמח לכל עם ישראל. pic.twitter.com/G4Jfzphb1R — אהוד ברק (@barak_ehud) December 11, 2020