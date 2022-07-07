رئيس وزراء بريطانيا يُعلن استقالته بشكل رسمي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بشكل رسمي استقالته من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة “حتى يتم اختيار قائد جديد”.

كما أعلن جونسون في خطاب له، عن نيته الاستقالة من رئاسة الحكومة بعد اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين البريطاني.

هذا ووصل عدد المسؤولين، من بينهم وزراء ومستشارون، الذين استقالوا من الحكومة البريطانية إلى أكثر من 52 شخصا، ومن بينهم وزيرة التعليم ميشيل دونيلان، وذلك بعد أقل من 36 ساعة على تعيينها في منصبها.

وبدأت سلسلة الاستقالات من حكومة جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.

وعلّل الوزراء والمسؤولون المستقيلون قرارهم بـ”فقدان الثقة” في جونسون، الذي كان إلى حدود مساء أمس متمسكا بمنصبه.

وتأتي الاستقالات في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة بوريس جونسون، آخرها اتهام وزير سابق من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.

وقبلها، واجه جونسون فضيحة متعلقة بسلوك إدارته، وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداونينغ ستريت في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال جونسون في تصريح من أمام مقر إقامته “10 داونينغ ستريت: “كافحت بشدة في الأيام القليلة الماضية للاستمرار، لأنني شعرت أن وظيفتي وواجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء”، معلنا أنه عين حكومة جديدة “مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد”.

وأضاف: “افتخر بإنجازات الحكومة بدءا من “بريكست” وتأسيس العلاقات في القارة الأوروبية والقوانين التي تم المصادقة عليها في البرلمان، وفيما يتعلق بإدارة جائحة كورونا واللقاحات والخروج من عملية الإغلاق، وتصرفاتنا اتجاه الحرب في أوكرانيا، ونحن سنستمر في دعم أوكرانيا وقتالها من أجل الحرية”، مشيرا إلى “أننا دفعنا برنامجا كبيرا للاستثمار وإعادة البناء، وهذا البرنامج الأكبر وكان يمكن تنفيذه بسبب حماس ونشاط المجتمع البريطاني وعلينا أن نستمر في عملنا هذا للدفع قدما في تنفيذ المشاريع”..

ولفت جونسون إلى أنه “من الصعب تغيير الحكومة في الوقت الذي حققنا فيه نجاحات.. صحيح أننا تأخرنا في بعض المسائل ولنن الوضع الاقتصادي صعب جدا محليا ودوليا، ويؤسفني أن لا أكون موجودا في النقاشات لمشاهدة الآراء والمشاريع الجديدة التي ستطبق. سيأتي قائد جديد ويمضي قدما في البلد بهذه الظروف الصعبة والمعقدة”، مؤكدا أنه “مهمن كان رئيس الحكومة الجديد سأقدم له كل دعمي”.

وأضاف: “من الآن وحتى تعيين رئيس جديد ستستمر الحكومة في عملها وسأستمر في خدمة هذا البلد”.