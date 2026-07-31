رحيل قائد ميلان التاريخي.. وفاة «فرانكو باريزي» أحد أعظم المدافعين بالكرة الإيطالية

أعلن نادي ميلان الإيطالي وفاة أسطورته فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد مسيرة كروية استثنائية جعلته أحد أبرز لاعبي جيله وأحد رموز العصر الذهبي لكرة القدم الإيطالية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكان نادي ميلان، الذي دافع فرانكو باريزي عن ألوانه طوال مسيرته الاحترافية ولم يرتدِ قميص أي فريق آخر، أول من أعلن نبأ الوفاة عبر بيان رسمي عبّر خلاله عن مكانة قائده التاريخية وتأثيره الكبير في مسيرة النادي.

وقال ميلان في بيانه: “تاريخ نادي ميلان بأكمله ينعى وفاة فرانكو باريزي، سيظل مثاله ونزاهته محفورين إلى الأبد في الحمض النووي للنادي، تمامًا كما سيبقى قميصه الأسطوري رقم 6”.

وأضاف النادي: “تتقدم أسرة ميلان بأحر التعازي إلى عائلة باريزي في هذه اللحظة العصيبة، وهي مشاعر يشاركها جميع عشاق الروسونيري الذين يشعرون بأن هذه الخسارة تخصهم شخصيًّا”.

ويُعد فرانكو باريزي من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم الإيطالية، إذ ارتبط اسمه بفترة النجاحات الكبرى لنادي ميلان، حيث تولى قيادة الفريق وكان أحد أهم رموزه داخل الملعب وخارجه، بفضل شخصيته القيادية وقراءته المميزة للعبة وأسلوبه الدفاعي الهادئ.

وبدأ باريزي مسيرته مع ميلان، وظل مرتبطًا بالنادي طوال مسيرته الرياضية، ليصبح أحد أعمدة الروسونيري التاريخية، كما كان من أبرز عناصر المنتخب الإيطالي خلال فترة شهدت حضورًا قويًّا لكرة القدم الإيطالية على الساحة العالمية.

ويحظى فرانكو باريزي بمكانة خاصة بين جماهير ميلان، إذ يمثل أحد رموز الوفاء والانتماء للنادي، بعدما قضى كامل مسيرته بقميص الفريق وأسهم في صناعة حقبة مليئة بالنجاحات والبطولات.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026