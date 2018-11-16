رحيم كورييف.. الطفل الشيشاني الخارق

وأهدى الرئيس الشيشاني سيارة “مرسيدس” بيضاء للطفل الشيشاني البالغ من العمر خمس سنوات، بعد تنفيذه تمرين الضغط أكثر من أربعة آلاف مرة.

وقال زليمخان كورييف، والد الطفل، إن ابنه يمارس التمارين الرياضية بدون وجود خطة تدريب خاصة.

وقام الطفل الشيشاني بـ4105 تمرين ضغط دون انقطاع بوقت قدره ساعتين و25 دقيقة، إلا أنه لم يتم احتساب هذا الإنجاز في سجل الأرقام القياسية الروسية.

ووفقا لوالد الصبي، لم يكن لديه هدف للدخول في كتاب الأرقام القياسية، وقال زليمخان كورييف في مقابلة أجراها مع موقع Sport24.com:

“ليس لدينا خطة تدريب محددة، ابني رحيم يتدرب حسب رغبته، بمعدل 2-3 ساعات يوميا. لا يوجد وصفة سحرية للوصول لنتيجة كهذه، كل ما في الأمر رحيم يواصل تدريباته بشكل دائم، ياخذ قسطا وافرا من النوم، ولديه شغف كبير لممارسة الرياضة. وفيما يتعلق بنوع الطعام الذي يتناوله، يأكل رحيم نفس الطعام الذي يتناوله أي طفل في عمره، ولا يستخدم أي منشطات أو مكملات غذائية إضافية “.

وكشف والد الطفل، أن ابنه يتدرب يومياً من سن الثالثة، ويمارس مختلف أنواع التمارين الرياضية رافعا أوزانا مختلفة.

وعلى الرغم من تفوقه على نظرائه، يحاول رخيم كورييف ألا يكون مختلفًا عن أصدقائه وأطفال الجيران.

وقال زليمخان:

“ابني هادئ للغاية، وعندما يلعب مع نظرائه، فإنه لا يستخدم قوته أبداً، لا يحب إحداث المشاكل، إلا إذا قام أحد باستفزازه عمدا. لديه العديد من الأصدقاء وهم لا يخافون منه أبدا”.

رقم قياسي غير مسجل

وحول سبب عدم تسجيل الرياضي الصغير في سجل الأرقام القياسية، أوضح رئيس تحرير كتاب السجلات، ستانيسلاف كونونينكو، أن رحيم ارتكب أخطاء في أسلوب التنفيذ، وكان يؤدي التمارين بشكل غير صحيح، وقال:

“رحيم كان يرفع يديه عن الأرض، في حين كان يتوجب عليه أن يبقي راحتيه على الأرض”.

ومن جانبه أكد زليمخان، أن ابنه رحيم لم يقرر بعد ما هي الرياضة التي سيمارسها في المستقبل.