رداً على تحركات أمريكا.. فنزويلا تستنفر 4.5 مليون مسلح!

ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بنشر الولايات المتحدة 3 سفن حربية قبالة سواحل بلاده، في ما أعلنته واشنطن بأنه إجراء لمكافحة تهريب المخدرات، واصفًا العملية بأنها محاولة “غير شرعية” لتغيير النظام في فنزويلا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوطها على مادورو، بعد مضاعفة المكافأة المالية لمن يساعد في القبض عليه بتهم تهريب مخدرات لتصل إلى 50 مليون دولار.

وأكد مصدر أمريكي لوكالة “فرانس برس” أن 3 مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تتجه نحو المياه الدولية قرب سواحل فنزويلا، مع احتمال نشر 4 آلاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية.

وقال مادورو أمام النواب: “ما يهددون به ضد فنزويلا هو تغيير النظام، إنه هجوم إرهابي عسكري غير أخلاقي وإجرامي وغير قانوني”.

وأضاف أن أي عدوان على فنزويلا يمثل هجومًا على جميع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، معتبرًا الأمر مسألة سلام وقانون دولي.

وتعود الاتهامات الأمريكية إلى عام 2020، عندما وجهت محكمة فدرالية عدة تهم لمادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى، منها المشاركة في مؤامرة “إرهاب ومخدرات”، واتهمت وزارة العدل الأمريكية مادورو بقيادة عصابة “الشمس” لتهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، محققة أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد مادورو هذا الأسبوع أنه سيُعبئ 4.5 مليون مسلح في أنحاء فنزويلا ردًا على “التهديدات” الأمريكية، داعيًا المواطنين للمشاركة في مسيرات نهاية الأسبوع للتنديد بتصرفات واشنطن.

فنزويلا تطلق حملة إحصاء وتجنيد في صفوف الميليشيا البوليفارية وسط توترات مع واشنطن

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن إطلاق حملة واسعة النطاق للإحصاء والتجنيد في صفوف الميليشيا الوطنية البوليفارية، التي تضم نحو 4.5 مليون عضو في جميع أنحاء البلاد، وذلك يومي السبت والأحد.

وتأتي الحملة بطلب من الرئيس نيكولاس مادورو، ضمن ما تصفه الحكومة بـ”الخطة الوطنية للدفاع عن السيادة والسلام”.

وستجرى عملية التعداد والتجنيد في الوحدات العسكرية و15.7 ألف مقر محلي للدفاع الشعبي، إضافة إلى تنظيمها في الساحات المركزية للمدن، وتشمل خطة التعبئة الاجتماعية توسيع وتفعيل الميليشيات الشعبية، إعداد المواطنين للدفاع المدني وحماية الأراضي، والتصدي للحرب النفسية والإعلامية، إلى جانب حملات الحفاظ على السلام الداخلي والوحدة الوطنية.

وقال مادورو في دعوته للمواطنين للانضمام إلى الميليشيا: “اعتبرت أنه من الضروري والمناسب أن نجري هذا الأسبوع حملة إحصاء وتجنيد لجميع الميليشيات والاحتياط والمواطنين، الرجال والنساء الذين يريدون أن يقولوا للإمبريالية: كفى هذه التهديدات”.

روسيا تؤكد دعمها لفنزويلا في مواجهة الضغوط الخارجية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده الكامل للسلطات الفنزويلية في جهودها لحماية سيادتها الوطنية واستقرار مؤسساتها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز غوميز.

وأوضح بيان وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس وزيادة التنسيق في الشؤون الدولية، في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة على فنزويلا.