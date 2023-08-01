ردا على اتّهامات الإنقلابيين.. باريس تنفي نيّتها «التدخل عسكريا» في النيجر

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الاثنين، اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأنّ بلادها تعتزم «التدخل عسكريا» في هذا البلد.

وقالت كولونا لقناة «بي إف إم» المحلية إنّ إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه هو أمر ممكن، مؤكدة على ضرورة عودته إلى السلطة، قائلة إنّ عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على «مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها».

وفي وقت سابق اليوم، اتهم المجلس العسكري الانقلابي في النيجر حكومة رئيس البلاد المعزول محمد بازوم، بتوقيع تفويض لفرنسا بهدف تحريره بالقوة العسكرية.

والأربعاء، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بنظام رئيس النيجر محمد بازوم الذي جرى احتجازه في القصر الرئاسي.