رسالة أمينة أردوغان لـ«ميلانيا ترامب»: أطفال غزة أيضا يستحقون السلام والسكينة

دعت سيدة تركيا الأولى، أمينة أردوغان، نظيرتها الأمريكية ميلانيا ترامب، إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، على غرار الرسالة التي وجهتها ميلانيا لأوكرانيا.

وفي بيان نشرته الرئاسة التركية، أشارت أمينة أردوغان إلى “الحساسية” التي أظهرتها ميلانيا تجاه 648 طفلاً أوكرانيًا قضوا في الحرب، مؤكدة أن نفس التعاطف يجب أن يمتد إلى أطفال غزة الذين فقد 62 ألف مدني بينهم 18 ألف طفل حياتهم خلال أقل من عامين جراء الحرب والحصار الإسرائيلي، الذي أدى رسميًا إلى إعلان المجاعة يوم الجمعة.

واقترحت سيدة تركيا الأولى على ميلانيا ترامب أن توجه رسالة إلى نتنياهو، تدعوه فيها إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرة أن “نداءكم من أجل غزة سيعكس مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “كأم وامرأة وإنسان، أشاطركم بصدق المشاعر التي عبرتم عنها في رسالتكم لأوكرانيا، وآمل أن تمنحوا الأمل نفسه لأطفال غزة الذين يتوقون أيضًا إلى السلام والسكينة”.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميًا المجاعة في غزة يوم الجمعة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “كذب صريح”.