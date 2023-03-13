رسالة تهديد تمنع ميسي من تحقيق حلمه والانتقال إلى «نيولز أولد بويز»

كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية أنّ نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تلقى رسالة تهديد من مسلحين في الأرجنتين، جعلته يتراجع عن الانتقال لنادي «نيولز أولد بويز».

وكان المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة والصديق المقرب لميسي، سيرجيو أغويرو، قد صرح بأن ميسي يفكر بجدية في إمكانية الانتقال إلى «نيولز أولد بويز» الأرجنتيني.

وكانت مجموعة مسلحة، هاجمت متجرا في الأرجنتين مملوكا لعائلة زوجة ميسي، وتركت رسالة تنص على: «ميسي، نحن في انتظارك. جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك»، لذا يبدو أن ميسي قد تخلى عن تحقيق حلمه القديم للأبد بسبب تلك الرسالة.

وسبق أن صرح ميسي في وقت سابق، بأنّه يحلم بالعودة إلى نادي طفولته «نيولز أولد بويز».

يشار إلى أن المسلحين صعدوا على المبنى في مدينة روزاريو، وأطلقوا النار بشكل متكرر على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي.