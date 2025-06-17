رسالة سلام مثيرة من رونالدو إلى ترامب.. ماذا تضمنت؟

نجح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في توجيه رسالة سلام قوية خلال قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس بمقاطعة ألبرتا الكندية، حيث قدم قميصه الموقّع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لفتة رمزية تحمل معاني عميقة في ظل التوترات العالمية المتصاعدة.

وتم تسليم القميص المميز عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي أرفق به رسالة مكتوبة تقول: “إلى الرئيس دونالد ترامب.. نلعب من أجل السلام”.

وأظهر مقطع فيديو نشره كوستا عبر منصة “إكس” ترامب وهو يقرأ الرسالة بابتسامة، ثم يرفع القميص بفخر معلقاً: “أعجبني ذلك.. نلعب من أجل السلام”، ما يعكس قبولاً واضحاً لهذه المبادرة الرمزية.

هذا وتصاعدت الأوضاع في عدة مناطق حول العالم، لاسيما بين إسرائيل وإيران، ما دفع العديد من الشخصيات العالمية إلى تبني مواقف تدعو إلى التهدئة والحوار. وتأتي هذه المبادرة من رونالدو كصوت رياضي بارز يعكس قلقه من تصاعد النزاعات، ويبرز دور الرياضة كأداة للتقريب بين الشعوب.

وشهد وصول الرئيس الأمريكي إلى كالغاري للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع تسليط الضوء على العديد من الملفات الدولية الحساسة، وسط أجواء مشحونة بالأحداث السياسية والاقتصادية. إلا أن هذه اللحظة الرمزية، التي جمعت بين الرياضة والسياسة، أكدت أن الرسائل البسيطة قد تحمل أثراً كبيراً في بناء جسور السلام والتفاهم.

وتعتبر هذه الخطوة تذكيراً بقوة الرياضة في توحيد القلوب ونشر قيم السلام والتسامح، وتعكس قدرة الشخصيات العالمية على استخدام نفوذها للتأثير الإيجابي على المشهد الدولي المتقلب.