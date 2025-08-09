رعب في إسرائيل.. طائرات مسيرة من اليمن تستهدف «مطار بن غوريون وبئر السبع وعسقلان»

صرح المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، يحيى سريع، بأن الجماعة نفذت هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف ثلاثة أهداف في إسرائيل، من بينها مطار بن غوريون في يافا (تل أبيب).

وجاء في البيان أن العملية شملت ثلاث طائرات مسيّرة: الأولى استهدفت مطار اللد (بن غوريون)، فيما استهدفت الطائرتان الأخريان أهدافًا مهمة في مدينتي بئر السبع وعسقلان.

وأوضحت القوات المسلحة التابعة للجماعة أن الهجوم نجح في إحداث هلع واسع بين السكان، مما دفع الملايين إلى اللجوء إلى الملاجئ، وأدى إلى توقف حركة المطار لفترة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار عمليات عسكرية مستمرة من قبل “أنصار الله” ردًا على ما تصفه الجماعة بـ”جرائم الإبادة والتجويع في غزة” و”اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى”، مع تأكيدها أن العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه.

يذكر أن جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت في 5 أغسطس الجاري تنفيذ عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2” استهدف مطار بن غوريون، في تصعيد جديد في المواجهة مع إسرائيل.