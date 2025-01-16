رغم التقدّم بالعمر.. نصائح للحفاظ على «ذاكرة حادّة» نحتاجها جميعاً

مع التقدم بالعمر، يقل التركيز، وتضعف ذاكرتنا، لكن خبراء الصحة، قدموا نصائح قالوا إنها ستجعل ذواكرنا حادًة، مهما بلغنا من العمر، فلنتعرف عليها!

ووفق ما نشر موقع موقع “هندوستان تايمز Hindustan Times”، توصلت جامعة هارفارد، إلى سبع نصائح للحفاظ على الذاكرة حادة في أي عمر، وهي:

مواصلة التعلم: التعليم المتقدم قد يساعد في الحفاظ على قوة الذاكرة من خلال جعل الأشخاص يعتادون على النشاط الذهني، ويوصي الخبراء، بالاستمرار في تعلم أشياء جديدة لتحدي العقل واستيعاب المعلومات الجديدة. تشغيل كافة الحواس: كلما زاد عدد الحواس التي يستخدمها الشخص في تعلم شيء ما، كلما زاد عدد أجزاء العقل التي ستشارك في حفظ الذاكرة، وتعد حاسة الشم، واحدة من أفضل الطرق لتذكر شيء ما باستخدام العقل. الثقة بالنفس: يوصي الخبراء، بضرورة أن يؤمن الشخص بأنه يستطيع تذكر شيء ما بسهولة، والثقة تساعد في تحفيز العقل وتساعده على تعزيز القدرة على التذكر. تبني الأفكار الإيجابية: تعمل الأفكار الإيجابية حول الحفاظ على الذاكرة مع جميع الفئات العمرية، وإذا كان الشخص يعتقد أنه سيستطيع تحسين هذا الاعتقاد وترجمته إلى ممارسة، فستكون لديه فرصة أفضل للحفاظ على حدة ذهنه. معلومات في متناول اليد: يمكن أن تساعد التقويمات والمخططات والخرائط وقوائم التسوق ومجلدات الملفات ودفاتر العناوين في الحفاظ على المعلومات الروتينية في متناول اليد، ويوصي الخبراء بالحرص على الاحتفاظ بالأشياء في مكانها المخصص لتذكرها بسهولة. التكرار والتدوين: ينصح الخبراء بحسب الدراسة، بأنه عندما يريد الشخص تذكر شيء سمعه للتو أو قرأه أو فكر فيه، أن يكرره بصوت عالٍ أو يكتبه. بهذه الطريقة، يمكنه تعزيز الذاكرة أو الارتباط. صنع وسائل مساعدة: يمكن العمل أيضًا على صنع وسيلة مساعدة لتذكر القوائم، حيث يمكن استخدام الكلمات أو الجمل أو الألحان أو القصائد لتذكر قاعدة أو اسم، ويمكن استخدام الكلمات المتناغمة كوسيلة مساعدة على التذكر لتعلم المعلومات وتذكرها دون الكثير من المتاعب.