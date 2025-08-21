رغم الرسوم الأمريكية.. الهند تحصل على خصم 5% من النفط الروسي!

أكدت روسيا مساء الأربعاء استمرارها في تصدير النفط الخام إلى الهند رغم الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منتجات الهند، بسبب استيرادها النفط الروسي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينس مانتوروف، قوله خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الهندية، إن روسيا تواصل توريد النفط الخام والمنتجات النفطية، إلى جانب الفحم الحراري والمعدني إلى الهند، مع وجود إمكانية كبيرة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار مانتوروف إلى أن روسيا والهند تستهدفان تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة عبر تطوير ما يُعرف بممر الشمال-الشرق، وهو طريق بحري يمتد على ساحل روسيا في المحيط القطبي، يُستخدم لنقل المواد الخام رغم تجمده خلال فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الروسية في الهند، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور نيودلهي قبل نهاية العام الجاري للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دون تحديد موعد دقيق للزيارة.

وأكدت السفارة أن الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم الضغوط الأميركية المتزايدة، معتبرة أن الخام الروسي لا يزال الخيار الأكثر تنافسية بالنسبة لنيودلهي، وأن العوائد التي تحققها الهند من هذه الواردات “كبيرة للغاية”.

وأضاف البيان أن الخصم الممنوح للهند على النفط الخام الروسي يبلغ نحو 5%، مشيراً إلى أنه لا توجد بدائل حقيقية للإمدادات الروسية في الوقت الحالي، وأن الهند تدرك ذلك جيداً.

وشددت السفارة على أن الضغط الأميركي، الذي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب، “غير مبرر”، في إشارة إلى العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على الهند بسبب استيرادها النفط من موسكو.

يُذكر أن الرئيس ترامب فرض في وقت سابق هذا الشهر رسوماً إضافية بنسبة 25% على منتجات الهند، إلى جانب الرسوم الجمركية الأساسية نفسها، احتجاجاً على استمرار الهند في استيراد النفط من روسيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على مصفاة نايارا إنرجي الهندية المدعومة من روسيا، ما أجبر المصفاة على تقليص عملياتها وأثر على علاقاتها التجارية مع شركات أخرى.

ومن جانبها، بدأت الهند في تطبيق قيود على استيراد النفط الروسي، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.