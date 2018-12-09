رغم الرسوم.. فائض تجاري بين الصين وأميركا

وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 9.8 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25 في المئة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الجمارك الصينية.

ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي سُجل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والبالغ 31.8 بليون دولار، ويأتي على رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية. وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 293.5 بليون دولار، مقارنة بـ251.3 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

إلى ذلك، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الصين إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما عبر زيادة العقود بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال لومير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الصيني هو شونهوا في باريس إنّ «علاقتنا الاقتصادية ليست على مستوى العلاقة السياسية بين بلدينا». وأضاف عقب اختتام أعمال النسخة السادسة من الحوار الاقتصادي والمالي الرفيع المستوى بين فرنسا والصين: «نحن مصمّمون مع نائب رئيس الوزراء على تحقيق نتائج لابد وأن تترجم بتبادلات تجارية أكبر بكثير مما حقّقناه حتى اليوم».

وأوضح أن «العقود الكبيرة هي بطبيعة الحال مهمة جداً، سواء أكانت في قطاع الطيران أم الطاقة النووية أم الزراعة، ولكن العقود بين الشركات الصغيرة والمتوسطة حيوية أيضاً».

وإذ أكّد الطرفان التزامهما إطاراً متعدّد الأطراف ودعمهما دور منظمة التجارة العالمية، قال لومير إن «الحرب التجارية التي نشهدها حالياً سيكون لها تأثير كبير وسلبي على النمو العالمي في الأشهر الآتية».