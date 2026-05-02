رغم القيود الأمريكية.. عشرات السفن تعبر «مضيق هرمز»

كشف تحليل لبيانات ملاحية أن 81 سفينة عبرت مضيق هرمز بشكل مخالف للقرار الأمريكي منذ بدء تنفيذ ما وُصف بحصار يستهدف السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 أبريل 2026، من أصل 145 سفينة سجلت عبورها حتى 30 أبريل من الشهر نفسه، ما يمثل نحو 56% من إجمالي الحركة خلال تلك الفترة.

وبحسب بيانات منصة تتبع الملاحة البحرية “مارين ترافيك”، فقد شمل العبور المخالف 53 سفينة ترتبط بشكل مباشر بالموانئ الإيرانية أو ترفع العلم الإيراني، من بينها 11 سفينة مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

كما أظهرت البيانات عبور 28 سفينة أخرى مصنفة ضمن قوائم العقوبات دون ارتباط مباشر بالموانئ الإيرانية، ليصل إجمالي السفن المصنفة كمخالفة إلى 78 سفينة خلال فترة الرصد.

وأشار التحليل إلى تسجيل 11 حالة فشل في عبور المضيق، لسفن تديرها شركات مقرها في الصين والهند وباكستان وتركيا، خلال الفترة ذاتها.

واعتمدت البيانات على تتبع السفن التي فعّلت أجهزة الإشارة الخاصة بها أثناء عبورها لمضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن بعض السفن أغلقت أجهزة التتبع قبل المرور، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من المعلن.

وبحسب التحليل، تنوعت السفن المخالفة بين 36 سفينة لنقل البضائع والحاويات، و11 سفينة لنقل البضائع السائبة، و6 ناقلات نفط، ما يعكس تنوع الأنشطة البحرية المرتبطة بالممر الملاحي الحيوي.

وسجل يوم 28 أبريل أعلى معدل عبور للسفن المخالفة، بعدد 10 سفن عبرت المضيق في الاتجاهين، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي رغم القيود المعلنة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” أعلنت تحويل مسار 39 سفينة خلال الفترة نفسها، بينما أظهرت بيانات التتبع أن 50 سفينة غادرت المضيق باتجاه أو من الموانئ الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد دفعت بتعزيزات بحرية في منطقة الشرق الأوسط، شملت نحو 15 سفينة بينها حاملة طائرات و11 مدمرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

وتشير بيانات أول 24 ساعة من تنفيذ القرار إلى استمرار الحركة البحرية، حيث عبرت 5 سفن ترفع العلم الإيراني المضيق، إضافة إلى 6 سفن مرتبطة بالموانئ الإيرانية.

كما شهدت الفترة حوادث اعتراض لسفن في المحيط الهندي وخليج عُمان، من بينها ناقلات وسفن حاويات، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.

وفي تطور سياسي متصل، واصلت الأطراف المعنية تبادل التصريحات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، في وقت يشهد فيه أحد أهم الممرات البحرية في العالم حالة من التوتر المتصاعد المرتبط بالملف الإيراني.