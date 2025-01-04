رغم طرد «فينيسيوس».. ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا بفوز صعب على «الخفافيش»

اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بعد انتصار صعب بعشرة لاعبين على مضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وساهم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بهدف وتمريرة حاسمة، رغم إضاعة ركلة جزاء، لينقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام فالنسيا. وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة في وقت سابق، ولكن تم تأجيلها بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة فالنسيا.

ونجح “الخفافيش” في هز شباك ريال مدريد في الدقيقة 27 بواسطة هوغو دورو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

وفي الشوط الثاني أهدر بيلينغهام ركلة جزاء أثارت جدلاً واسعاً في الدقيقة 55، بعدما طالبت جماهير ريال مدريد الحكم بإعادة تنفيذها، باعتبار أن ستول ديميتريفسكي حارس مرمى الخفافيش كان متقدماً عن خط المرمى، إضافة إلى دخول أحد لاعبي فالنسيا منطقة الجزاء قبل تسديد بيلينغهام الكرة.

وبعدها بخمس دقائق نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل، قبل أن يُلغيه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 79، حصل ما لم يكن في الحسبان بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد التي أظهرت اعتداء فيني على حارس فالنسيا. وانتظر ريال مدريد دخول البديل لوكا مودريتش، لينجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 85 بعد تمريرة حاسمة من بيلينغهام.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه لنهايتها بالتعادل، نجح بيلينغهام في تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90+6، بعد خطأ فادح من مدافع فالنسيا الذي أخطأ في إعادة الكرة للحارس.

وبهذا الفوز ارتقى ريال مدريد مؤقتاً إلى صدارة الليغا برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب، بينما تأزمت وضعية فالنسيا في المركز 19 برصيد 12 نقطة.

بدوره، قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، اعتذاره بعد طرده خلال الفوز المثير على فالنسيا بنتيجة 2-1. وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79، بعد طرد فينيسيوس بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ونشر فينيسيوس تغريدة مُقتضبة عبر حسابه في منصة “إكس”، قال فيها: “آسف، وشكراً للفريق”. وأعادت الحادثة إلى الأذهان، طرد فينيسيوس أمام فالنسيا موسم 2022-23 في “ميستايا”، عند الدقيقة 97 من زمن اللقاء، بعد شجاره مع هوغو دورو، الذي أمسكه من رقبته ليرد عليه نجم ريال مدريد بصفعة على وجهه، ويُطرد بعد عودة الحكم لتقنية “VAR”.

وتعقيبا على طرد فينيسيوس، قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد “إن فينيسيوس جونيور مهاجم فريقه لا يستحق البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة فالنسيا”.

وأضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أعتقد أن البطاقة الحمراء غير صحيحة. أرى أنه يستحق إنذارين وليس طرداً مباشراً”، وتابع: “سنستأنف على هذا القرار”.

وأعرب المدرب الإيطالي المخضرم عن استيائه من أداء الفريق في شوط المباراة الأول لكنّ الفريق “قدّم أداءً جيداً للغاية” في الشوط الثاني.

واشاد أنشيلوتي بأداء لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام قائلاً: “بيلينغهام فقط هو من يستطيع اللعب بالطريقة التي ظهر بها في الشوط الثاني. لقد قدم أداءً جيداً للغاية، والهدف كان مكافأة له”.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

Vinicius Jr:



“I just want to play football.”

pic.twitter.com/3iqOW7oysM — Footy Humour (@FootyHumour) January 3, 2025