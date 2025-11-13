رفع العلم السوري فوق سفارة لندن.. «طيران الإمارات» تعلّق رحلاتها إلى دمشق حتى إشعار آخر

أعلنت شركة “طيران الإمارات”، اليوم الخميس، عن تعليق رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق (الرحلتان إي كيه 913 و إي كيه 914) بدءًا من 15 نوفمبر الجاري وحتى إشعار آخر، في خطوة تأتي ضمن مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام أسطول الشركة بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.

وأكدت الناقلة في بيان رسمي أن جميع الرحلات المقررة بعد 14 نوفمبر ستُعاد حجزها على رحلات شركة “فلاي دبي”، مما يتيح استمرار الربط الجوي بين دبي ودمشق، مع الإشارة إلى ضرورة الحجز المسبق نظرًا لمحدودية المقاعد المتوقعة بعد تحويل التشغيل.

وأشار المتحدث باسم “طيران الإمارات” إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الشركة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية وإدارة الأسطول بشكل يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين، مؤكدًا اعتذار الشركة للعملاء عن أي إزعاج قد يسببه التعليق، وتطلعها لاستئناف الرحلات قريبًا بمجرد استقرار الخطط التشغيلية.

موانئ دبي العالمية تبدأ تشغيل ميناء طرطوس السوري رسميًا ضمن اتفاق امتياز لمدة 30 عامًا

باشرت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد” عملياتها في ميناء طرطوس السوري بعد استلامه رسميًا من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وفق بيان للمجموعة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا تشمل استثمارًا مخططًا بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي (800 مليون دولار)، وهو من أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت المجموعة أن الاتفاقية صُممت لدعم التعافي الاقتصادي لسوريا وتحويل ميناء طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي عالي الكفاءة.

وقال فهد البنّا، الرئيس التنفيذي لـ”دي بي وورلد – طرطوس”: إن إعادة تطوير الميناء ستسهم في إنعاش الاقتصاد، ودعم فرص العمل، وتعزيز تدفق التجارة عبر المنطقة، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحويل طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى.

وتجري المجموعة تقييمًا شاملًا للبنية التحتية للميناء، بما في ذلك المعدات والأرصفة ومرافق الساحات والمستودعات، مع وضع خارطة طريق لإعادة التطوير تشمل تجريف ممرات الوصول والأحواض، وتحديث معدات مناولة البضائع، وتوسيع قدرات التخزين، إلى جانب إنشاء مرافق جديدة للحاويات والبضائع السائبة.

وستعتمد “دي بي وورلد” على منصاتها الرقمية المتطورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية، مع تطبيق برامج تدريب الموظفين وتحسين العمليات لتقليص أوقات انتظار السفن ورفع الإنتاجية إلى المعايير العالمية، ما يعزز مكانة طرطوس كمركز بحري ولوجستي محوري في شرق البحر المتوسط ويساهم في جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سوريا.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كانت قد وقعت في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع المجموعة ضمن رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رفع العلم السوري في لندن وإعادة افتتاح السفارة بعد سنوات من الإغلاق

رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن بعد سنوات طويلة من الإغلاق، معلنًا عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بهويتها الوطنية. وقال الشيباني عبر منصة “إكس”: “بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيماوي، تم إعادة افتتاح السفارة السورية في لندن”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استعادة سوريا لمكانتها الدبلوماسية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية في يوليو الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، في أول زيارة رسمية لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق منذ 14 عامًا. وأجرى لامي خلال الزيارة مباحثات موسعة مع المسؤولين السوريين، مؤكّدًا التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة السورية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة في المجالات الإنسانية والأمنية، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وأوضح بيان رسمي أن الزيارة تأتي ضمن “مقاربة دبلوماسية جديدة” تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية ودعم الاستقرار في سوريا، إلى جانب تأييد جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة. واستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في دمشق، بحضور الشيباني، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وفي خطوة داعمة للجهود الإنسانية، أعلنت لندن عن تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتلبية الاحتياجات الملحة للسوريين المتضررين من الأزمة المستمرة، تشمل دعم القطاعات الصحية والغذائية ومشروعات لإيواء النازحين.

وتعدّ هذه الخطوة تحولًا ملحوظًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا، التي شهدت قطيعة دبلوماسية منذ اندلاع الصراع عام 2011، وتعكس جهودًا أوروبية متسارعة لإعادة تقييم العلاقات مع دمشق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.

بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيماوي، نعيد اليوم افتتاح السفارة السورية في لندن. سوريا تعود إلى العالم بهويتها الحرة. 🇸🇾 pic.twitter.com/PUBdpeyH3r — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) November 13, 2025

عودة مرض اللشمانيا في درعا تصيب العشرات مع استمرار نقص مواد العلاج

تشهد محافظة درعا في جنوب سوريا عودة مقلقة لمرض اللشمانيا المعروف محلياً باسم حبة حلب، مع تسجيل 133 إصابة منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر2025.

وقال نائل الزعبي، رئيس دائرة الأمراض المزمنة في مديرية صحة درعا، إنه تم تسجيل أكثر من 133 إصابة معظمها تمت معالجتها، وتنوعت بين اللشمانيا الجلدية التي تنتشر على سطح الجلد وتكون معالجتها بسيطة، واللشمانيا الحشوية التي تكون معالجتها أصعب وقد تؤدي إلى الوفاة إذا انتشرت داخل أعضاء المريض.

وأكد الزعبي أن مركز مكافحة اللشمانيا في مدينة درعا يتولى معالجة الإصابات حصراً من خلال الحقن الموضعي على جلسات متعددة، لكن الجهاز المخصص لمعالجة الإصابات الجلدية يعاني نقصاً في مادة الآزوت الضرورية لتشغيله، ويتم تأمينها بشكل متقطع عبر مديرية الزراعة، مما يؤخر العلاج لأيام.

وتعد اللشمانيا من الأمراض الجلدية المزمنة التي يسببها طفيلي وحيد الخلية ينتقل إلى الإنسان عبر ذبابة الرمل، والتي تكثر في المناطق الرطبة والمستنقعات، وتظهر أعراض الإصابة على شكل دمامل غير مؤلمة في الوجه والمناطق المكشوفة من الجسم، وتستمر لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر.

وتنتشر في درعا بؤر عديدة للتلوث البيئي تُشكل بيئة خصبة لتكاثر ذبابة الرمل، أبرزها تجمّعات القمامة المكشوفة والمستنقعات المائية الراكدة وتسرّب مياه الصرف الصحي قرب المنازل والحقول، مما يؤدي إلى زيادة الإصابات الجلدية وتفاقم الأعباء الصحية على السكان، في وقت تفتقر فيه المحافظة إلى حملات منظمة للمكافحة والوقاية منذ سنوات.