رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، برفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة الفطي.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أشارت المؤسسة إلى قيامها خلال اليومين الماضيين بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط، وكان إيجابيا وقد خلص إلى أن هناك تحسن كبير في الوضع الأمني ​​يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.

وعليه، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وتم توجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج.

يُشار إلى أن شركة الزويتينة تعتبر المغذي الرئيسي لغاز الطهي وأيضا مصدر هام لمنظومة خط الساحل مما يمكن باقي المشغلين من تغذية محطتي شمال بنغازي والزويتينة بالوقود الغازي الذي يخفف من معاناة الأهالي في مدينة بنغازي الكبرى وضواحيها ويؤمن وقود غازي نظيف ومنتظم.

وبذلك تصنف موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة موانئ آمنة وجاري تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

يأتي ذلك في حين، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ليل الاثنين/الثلاثاء، العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة، وكخطوة ثانية لباقي المواني وفق ما تُقرره تقارير الأمن والسلامة، حيث بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر الجاري لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال 72 الساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة.

وتوقعت مؤسسة النفط أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم حوالي 260 ألف برميل في اليوم.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى عقدها اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اليومين الماضيين بشأن كافة الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.