أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن “رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024”.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، “رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانيء النفطية، واستئناف عمليات عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي”.

وقال في بيان: “هذا الإجراء الذي اتخذ يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس الدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له”.

وكان بشير الشيخ، رئيس حراك فزان، أعلن أمس الأربعاء، “عن استئناف الإنتاج في كافة الحقول النفطية في ليبيا، باستثناء حقل الشرارة”، فيما أفاد رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح، في وقت سابق، “بأن خسائر إغلاقات النفط في ليبيا تصل إلى حوالي 850 ألف برميل يوميا، ما يعادل 416 مليون دينار (حوالي 59.4 مليون دولار)”.

يذكر أنه في 26 اغسطس الفائت، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد، “حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”.

وفي 26 سبتمبر الفائت، اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، ونص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ.

وكان مصرف ليبيا المركزي أصدر أمس، قرارًا بسحب القرارات كافة الصادرة عن المحافظ السابق المكلف خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2024.