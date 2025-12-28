رفع كفاءة الكوادر الصحية في مستشفيات ترهونة ومسلاتة

نظّمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ورشة عمل تدريبية بمستشفى ترهونة التعليمي خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر، استهدفت تعزيز قدرات مقدمي خدمات الصحة الإنجابية في التعامل مع حالات الولادة الطارئة.

وشارك في الورشة 29 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا من مستشفيات ترهونة ومسلاتة، حيث ركّز التدريب على آليات الاستجابة السريعة والآمنة قبل وأثناء الولادة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات وحديثي الولادة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكوادر الصحية ودعم خدمات الصحة الإنجابية، لا سيما في الأقسام التي جرى افتتاحها مؤخرًا بتوجيه من وكيل عام الوزارة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الطبية الحديثة.